Ein Denkmal für Karl Mildenberger und die Lauterer Box-Tradition war eins der letzten Projekte des Bildhauers Gunther Stilling. „Mal sehen, ob die Stadt darauf anspringt“, sagte er im vergangenen Frühjahr im RHEINPFALZ-Gespräch. Jetzt wird es nicht mehr dazu kommen. Der frühere Professor der hiesigen Fachhochschule ist mit 80 Jahren gestorben.

Wer sich für bildende Kunst interessiert, findet in der Barbarossastadt zahlreiche Beispiele fürs reiche Schaffen des überaus produktiven Plastikers. An der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule grüßt sein „Ikarus“, vor der Mensa der Uni plätschert ein Brunnen namens „Meinungsaustausch“. Einem bronzenen „Orpheus“ auf dem Gartenschaugelände musste Stilling nach der Attacke anonymer Vandalen zu einem neuen Arm verhelfen.

Doch das war nichts im Vergleich zum Widerstand, dem er sich wegen der beiden Marmorköpfe zu beiden Seiten des Pfalztheaterportals ausgesetzt sah. Der damalige Intendant, einige Politiker und eine Handvoll selbst ernannter Kunstsachverständiger ließen am „Afrikanischen König“ und dem „Gestürzten Engel“ kein gutes Haar, als die Carrara-Riesen 1995 hier aufgestellt wurden. Inzwischen haben sich die Lauterer an die Giga-Geschwister gewöhnt. Der Meister selbst gab noch kürzlich zu Protokoll: „Meine Zeit in Kaiserslautern war sehr schön und ein großes Glück.“

Eine von Stillings Kopfbüsten am Pfalztheater. Foto: Girard

Gunther Stilling wurde im heutigen Serbien geboren. Er verlor früh den Vater, wuchs nach der Vertreibung mit vier älteren Schwestern im Schwäbischen auf. Nach einem Studium an der Stuttgarter Akademie lehrte er in Karlsruhe und im englischen Brighton. Darüber hinaus war er seit fünf Jahrzehnten frei schaffend tätig. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet und sind im öffentlichen Raum in ganz Südwestdeutschland zu sehen.

An der Lauterer Hochschule hatte der Bildhauer seit 1979 eine Professur für plastisches Gestalten inne. „Ich bin Tag für Tag die 140 Kilometer mit dem Auto gefahren“, sagte er, der Atelierräume bei Karlsruhe und im italienischen Pietrasanta unterhielt. Bis zuletzt arbeitete er in dem Toskana-Städtchen in seiner großen Werkstatt unweit der Carrara-Steinbrüche. 2013 wurde er zum Ehrenmitglied der „Accademia della arte del disegno“ in Florenz ernannt.

Seine Heimatstadt Güglingen hat für diesen Monat die Eröffnung einer Ausstellung mit Grafiken von Stilling angekündigt. Jetzt wird die Werk- zur Abschiedsschau.