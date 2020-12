Auf dem Wunschzettel von Gunter Metz, der in der Talentabteilung des 1. FC Kaiserslautern noch immer zum Trainerteam gehört, steht eine sportliche Erfüllung ganz weit oben. Ich wünsche mir zurzeit die fehlende Kulisse bei den Sportveranstaltungen zurück. „Die Kulisse fehlt. Die Emotionen der Fans, das ist doch das Salz in der Suppe. Ich hoffe, wir kommen da schnell wieder durch“, sagt Metz.

Gespenstische Stille

Was der DFB-Jugendtrainer damit meint, ist die fast gespenstische Stille, die auch bei TV-Übertragungen schauerlich in die Wohnzimmer übertragen wird. Metz fühle sich zurzeit, wenn er ein Spiel der Nationalmannschaft oder eine Bundesliga-Partie schaue, erinnert an seine Zeiten als FCK-Jugendtrainer. „Das ist genau die gleiche Atmosphäre. Ich wünsche mir einfach normale Verhältnisse zurück“, sagt Metz, der eine Vielzahl von Bundesligaspielen für den Karlsruher SC bestritt, seine Anfänge aber auf dem Betze hatte. Ihm geht es um die fehlenden Fangesänge, die überschwappenden Emotionen auf den Tribünen und den Jubel nach jedem Tor. Zurzeit sind eher sämtliche Anweisungen von Fans, Trainern und das übermäßig laute Knallen des Balles an die Bande zu hören.

Die Lösung

Neben dem Sportlichen fehlen ihm aber insbesondere die sozialen Kontakte. „Das ist was, das alle Leute gerne wieder hätten“, fügt Metz an. Mit großen Lettern würde er auf den Wunschzettel aber schreiben: „Ich wünsche, dass wir ganz schnell eine Lösung finden, das Virus zu besiegen.“

Die Serie

