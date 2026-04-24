Ein Unbekannter hat in der Innenstadt Kindern und Jugendlichen Gummibärchenpäckchen verteilt. Das passierte am Donnerstag zur Mittagszeit unter anderem in der Maxstraße, am Fackelrondell und in der Mall, nach Angaben der Polizei. Auf den Päckchen standen eine E-Mail-Adresse und der Satz „bitte schreib mir“. Eine Jugendliche meldete sich und sagte, der Mann habe sie nach einem Date gefragt.

Der Verdächtige war laut Polizei etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug Jeans, einen grauen Pullover, eine schwarze Kappe, eine Sonnenbrille und einen schwarzen Rucksack. Die Polizei prüft, ob es eine Werbeaktion war oder ob der Mann anderes vorhatte.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-13312 entgegen.