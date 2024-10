Der Siegelbacher Zoo öffnet am Donnerstag, 31. Oktober, seine Tore für kleine Geister, Hexen und Monsterchen. Kinder erwartet ein spannendes Halloween-Programm.

Affen, Kängurus, Waschbären und was ist das? Hat sich da etwa ein kleines blaues Krümelmonster zwischen den Zootieren versteckt? Das zumindest könnte einem an Halloween im Siegelbacher Zoo durchaus passieren. Dann haben kleine Besucher nämlich die Möglichkeit, an einer kostenlosen und interaktiven „Horror-Rallye“ durch den Zoo teilzunehmen. Kindgerecht natürlich – versteht sich.

Der Parcours führt die Kinder vorbei an Geistern, Hexen und Monstern, die sich unter anderem im „Haus der Drachen“ und auf dem „Pfad des Schreckens“ befinden. Wenn alle Herausforderungen bezwungen und die Hindernisse überwunden wurden, können sich die kleinen Besucher belohnen. An der Zoogaststätte gibt’s kostenlose Speisen und Getränke.

Der Zoo öffnet am 31. Oktober ab 9 Uhr seine Tore. Von 17 bis 20.30 Uhr können Kinder, gerne auch verkleidet, an der schaurig-schönen Rallye teilnehmen.