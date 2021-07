Eine mehrköpfige Gruppe, die randalierend durch die Mozartstraße zieht, ist der Polizei am Samstagabend gemeldet worden. Eine Zeugin teilte kurz vor 22 Uhr mit, dass eine Gruppe mit etwa 15 Personen zu Fuß in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs sei und dabei die mobilen Baustellen- und Halteverbotsschilder umwerfen und umtreten würde. Sie selbst hatte die Gruppe bereits angesprochen - das hielt die Beteiligten jedoch nicht davon ab, auf ihrem weiteren Weg die nächsten Schilder zu malträtieren. Eine Streife konnte die Gruppe nicht mehr ausfindig machen. Die Polizeibeamten stellten die umgeworfenen Schilder wieder auf.

Die Polizei ist dennoch an Hinweisen zu der Gruppe interessiert – insbesondere für den Fall, dass im Nachhinein doch noch Schäden an Fahrzeugen oder Gebäuden entdeckt werden. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefonnummer 0631/369-2250.