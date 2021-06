Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag im Geranienweg eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Gegen 0.50 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben darüber informiert, dass ein Mann von einer Personengruppe angegriffen wurde. Der 42-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf, eine Schnittverletzung an der Hand sowie eine Schürfwunde am Arm.

Wie es genau zu den Verletzungen kam, konnte der Mann nicht sagen. Er wusste nur, dass es mehrere Personen waren, die ihn attackierten, und sie einen Gegenstand bei sich hatten, mit dem er auch geschlagen wurde. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist ebenfalls unklar. Das Opfer selbst stand unter Alkoholeinfluss. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 / 369 - 2150 entgegen.