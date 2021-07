Eine Gruppe von Männern hat sich am Dienstag vor einem Supermarkt ziemlich daneben benommen; Leute angepöbelt und vor das Gebäude uriniert. Ein 64-jähriger Mann aus der Gruppe muss sich nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs verantworten, teilte die Polizei mit. Trotz eines bestehenden Hausverbots hielt er sich am Dienstagnachmittag auf dem Gelände des Supermarktes in der Altenwoogstraße auf. Der Mann war zwar mit weiteren Personen unangenehm aufgefallen, die Polizeistreife traf vor Ort aber nur noch auf den 64-Jährigen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Die Beamten nahmen die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auf.