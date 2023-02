Die Frist zur Einreichung der Grundsteuererklärung hat im Bereich des Finanzamts Kusel-Landstuhl ein Viertel der Haus- und Grundbesitzer verstreichen lassen. Wie der Sprecher der Behörde, Peter Leismann, am Mittwochmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, gingen bis zum Ablauf der Frist am Dienstag rund 77.500 Grundsteuerwerterklärungen ein. „Dies entspricht einer Eingangsquote von 75,2 Prozent der erwarteten Steuererklärungen.“ Landesweit betrage die Rücklaufquote ebenfalls 75 Prozent. Die Quote der Bürger, die die Erklärung über das Steuerprogramm Elster gemacht haben, liegt laut Leismann beim Finanzamts Kusel-Landstuhl bei knapp 89 Prozent und damit leicht unter dem Landesschnitt von 91 Prozent. Die Behörde ist zuständig für den Landkreis Kusel und im Landkreis Kaiserslautern für die westlichen Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Weilerbach. Wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 müssen landesweit knapp 2,5 Millionen Grundstücke neu bewertet werden; im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Kusel-Landstuhl sind circa 107.000 dieser Parzellen.