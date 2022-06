Die Grundsteuer B steigt in Schopp um 15 Prozentpunkte – von 450 auf 465 Prozent. Die Steuererhöhung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2022. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Wie Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU) erläuterte, bringe dies der Gemeinde 7000 Euro Mehreinnahmen. Das Land habe den Nivellierungssatz für die Grundsteuer B auf 465 neu festgelegt. Die Kommunalaufsicht habe der Ortsgemeinde mitgeteilt, dass Investitionen zukünftig nur getätigt werden können, wenn die Hebesätze in Schopp den neuen Nivellierungssätzen angepasst werden.