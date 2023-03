Der Gemeinderat hat beschlossen, die Grundsteuer B von bisher 450 Prozent auf 468 anzuheben. Auch die Gewerbesteuer wurde erhöht – von 400 auf 403 Prozent. Die Erhöhungen gelten ab dem 1. Januar. Ortsbürgermeister Rainer Klein (CDU) erläuterte, dass alle Gemeinden verpflichtet seien, ihren Haushalt auszugleichen. Oberarnbach müsse jeglicher Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenwirken, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Aufgrund der wenigen Möglichkeiten der Ortsgemeinde, den Haushalt auszugleichen, komme in erster Linie nur eine Steuererhöhung in betracht. Um die jährlichen Tilgungsleistungen von 11.800 Euro für den 2023 geplanten Investitionskredit zu finanzieren, müsse eine Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen, so die Verwaltung.