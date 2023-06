Wie viele andere Kommunen sieht sich auch Waldleingen von der Landesregierung dazu gezwungen, die Realsteuern zu erhöhen. Im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs und im Gegenzug zur Übernahme eines Schuldenanteils durch das Land müssen die Gemeinden beispielsweise die Grundsteuer B auf einen Mindestsatz anheben. Außerdem werden in Zukunft lediglich ausgeglichene Haushalte genehmigt. Das bedeutet, dass Waldleiningen die Grundsteuer B sogar über den sogenannten Nivellierungssatz von 465 Prozent hinaus anheben muss. Der Ortsgemeinderat beschloss deshalb am Dienstagabend eine Erhöhung von 450 auf 525 Prozent. Die Mandatsträger der FWG sprachen sich dagegen aus. Am Ende habe es sechs Ja- und drei Neinstimmen gegeben, teilte Ortsbürgermeister Oswald Kullmer auf Anfrage mit.