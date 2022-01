„Wir versuchen die Kinder bei der Stange zu halten und geben uns Mühe, dass der Schulalltag funktioniert.“ Rita von zur Mühlen unterrichtet an der Grundschule Betzenberg eine erste Klasse mit 21 Schülerinnen und Schülern.

Die Klasse sei sehr heterogen, verweist sie auf Kinder mit Migrationshintergrund und aus Flüchtlingsfamilien. Präventionsmaßnahmen gerecht zu werden, sei nicht einfach, fordere Schüler und Lehrer zugleich.

„Bei Rot muss gelüftet werden“

„Masken gehören während der Unterrichtszeit zum Schulalltag.“ Lediglich in den Pausen dürften die Masken abgelegt werden. Montags und mittwochs stehen um acht Uhr Tests an. „Die Schüler testen sich selbst und machen das zwischenzeitlich gut.“ Mit elf Tischen im Klassensaal Abstand zu halten, grenze an Wunschdenken. „Das schafft man nicht.“

Alle 20 Minuten werden die Fenster zum Stoßlüften geöffnet. Im Klassenraum zeigt eine vom Förderverein gestiftete CO 2 -Ampel die Luftqualität an. „Bei Rot muss gelüftet werden.“

Bei geöffneten Fenstern dürfen die Schüler Jacken, Schals und Mützen anlassen. Das tägliche Desinfizieren der Hände vor Unterrichtsbeginn könne bei Kindern zu einem zwanghaften Händewaschen führen, gibt die Lehrerin zu bedenken. Schutzmaßnahmen gegen Corona in der Schule gerecht zu werden, sei zeitintensiv und gehe zu Lasten des Unterrichts. Bereits jetzt könne man feststellen, dass einige Schüler in ihrem Wortschatz und ihrer Aussprache zurück seien, hat die Lehrerin beobachtet.

Massive Einschränkungen im Unterricht

„Die Pandemie hat die freie Platzwahl der Schüler und Sozialformen wie Gruppenunterricht eingeschränkt. Die Kinder können sich nicht frei bewegen.“ Zu massiven Einschränkungen komme es im Musik- und Sportunterricht, so die Pädagogin. Die in der Sporthalle aufgebaute Kulisse einer Winterlandschaft soll die Kinder bei typischen Bewegungen bei Wintersportarten zusätzlich im Sportunterricht motivieren. „Was möglich ist, machen wir möglich“, versucht die Schule ihre Schüler bei der Stange zu halten. „Trotz allem sollen die Kinder eine schöne Grundschulzeit erfahren.“ Die Stimmung im Kollegium sei schwankend. Fehlen Kolleginnen, sei die Belastung groß. Beanspruchung an der Grenze führe zur Unzufriedenheit hin bis zur Erschöpfung, berichtet von zur Mühlen aus dem Schulalltag.