Die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wird flexibler. Künftig können die Kinder alle halbe Stunde abgeholt werden – und nicht mehr nur um 13, 14 oder 16 Uhr. Das bedeute allerdings nicht, dass die Abholzeiten täglich variieren können, wie Bürgermeister Harald Westrich im Verbandsgemeinderat am Donnerstag ausführte. Vielmehr müssen sich die Eltern am Anfang des Schuljahres festlegen, da sonst der Personalbedarf nicht kalkuliert werden könnte. „Die Corona-Situation hat einiges verändert an den Schulen, die Leute sind mehr im Homeoffice, haben andere Arbeitszeiten – das haben wir deutlich gespürt“, begründete das der Bürgermeister. Im Herbst gab es daher eine Umfrage unter den Eltern, die zeigte, dass die bisherigen Betreuungszeiten zu starr waren und nicht mehr den Bedürfnissen entsprachen. Mit der Anpassung der Zeiten wird gleich noch die rechtliche Stellung der Nachmittagsbetreuung geändert. Waren die Verträge dafür bisher privatrechtlicher Art, wird nun mit der Einführung einer Satzung die Betreuung auf eine öffentlich-rechtliche Basis umgestellt. Dadurch werde der Verwaltungsablauf optimiert und der Aufwand für die Eltern geringer. Der Rat beschloss die Satzung einstimmig.