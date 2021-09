Am Samstagabend war es soweit: Die Grundschule Erfenbach beging ihren 50. Geburtstag. Noch nicht mit einem rauschenden Schulfest – das soll noch folgen. Jedoch mit Rednern, Glückwünschen, Geschenken und viel Musik.

Das Bild in der Kreuzsteinhalle ähnelte mit halb gefüllten Besucherreihen coronabedingt allen derzeitigen Veranstaltungen in Hallen. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Denn dem Anlass des Tages gemäß, boten die Bühnenauftritte beschwingte Musik sowie Rückblicke und Ausblicke ins kommunale Bildungswesen.

Unter anderem gab Schulleiterin Ute Stemler Einblicke in die Geschichte der Dorfschule, die an verschiedenen Standorten bis Ende des 17. Jahrhundert reicht. Dass dennoch nur 50 Jahre gefeiert wurden, rührt daher, dass die reine Grundschule wegen der Eingemeindung der Orte erst seit dem Jahr 1971 besteht. Höhere Klassen sind in Siegelbach untergebracht. Dieses schulische Miteinander zeigt sich sowohl im Geburtstagslogo als auch im neuen Namenszug „Pfaffenwoog Grundschule-Kaiserslautern“. Denn beide ziert das jeweilige Wappen der Orte.

Kooperation mit TuS Erfenbach

Während Beigeordneter Peter Kiefer (FWG) von der Schule als „lebendigem Ort zur Anpassung, stetem Wandel sowie sozialen wie politischen Veränderungen fürs Leben“ sprach, amüsierte Ortsvorsteher Reiner Kiefhaber (SPD) das Publikum mit Erinnerungen an seine eigenen Schuljahre. Udo Lackmann betonte die förderliche Kooperation mit dem TuS Erfenbach seit 19 Jahren, zu der unter anderem nachmittäglicher Sportunterricht sowie Engagement bei Turngeräten und Ferienprogrammen gehöre. Schulelternsprecherin Sandra Braun und Fördervereinsvorsitzender Kai Antes lenkten ihre Blicke auf gelungene sowie nötige Projekte. Unter anderem ging es dabei um die dringende Schulreform einerseits und um den Wettbewerb zur Namensfindung andererseits. Als Siegerin wurde Tina Hill ausgezeichnet.

Für ein kurzweiliges Programm sorgten die musikalischen Beiträge. Neben einem Quintett des Kolpingblasorchesters und den Hobby Singers, waren es vor allem die zweiten Klassen, die mit temperamentvoller Rhythmik singfreudige Geburtstagslieder vortrugen.