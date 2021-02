In der Grundschule Niederkirchen muss eine neue Heizung her. Der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg hat Bürgermeister Harald Westrich dazu ermächtigt, den günstigsten Anbieter für die Ingenieurleistungen zu beauftragen. Über die Heizung werden sowohl die Grundschule als auch die kommunale Kindertagesstätte, die Feuerwehr und drei Sozialwohnungen mit Wärme und Warmwasser versorgt. In den vergangenen Monaten musste sie offenbar schon mehrere Male repariert werden. „Die im Jahr 1992 installierte Heizungsanlage wird derzeit nur mit hohem Kostenaufwand und durch Improvisationsgeschick des Heizungsinstallateurs in Betrieb gehalten“, umschreibt die Verbandsgemeindeverwaltung die Situation. Die Anlage soll noch vor der nächsten Heizperiode erneuert werden. Die Ausschreibung der Ingenieurleistungen sei in Arbeit, so die Verwaltung weiter. Der Rat votierte außerdem dafür, eine Zweckvereinbarung mit dem Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz zu schließen. Dabei geht es laut Bürgermeister Westrich darum, dass alle Kommunen über ein Rechenzentrum gemeinsam die Einwohnermeldedaten verarbeiten. „Das läuft zwar schon lange so, ist aber nun auf neue Füße gestellt worden.“