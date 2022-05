Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende mehrere Gebäudewände, Garagentore und weitere Gegenstände an der Grundschule auf dem Betzenberg verunstaltet haben. Die unbekannten Täter beschmierten die Schule mit schwarzer Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 7 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150.