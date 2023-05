Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 1600 Grundschüler in der Stadt werden über den regulären Unterricht hinaus in den Schulen betreut. Das wurde am Mittwoch im Schulträgerausschuss bekannt. Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) unterstrich, dass der Bedarf, welche Betreuungsform an welcher Schule angeboten wird, mit Blick aufs kommende Schuljahr „sauber ermittelt“ werden müsse.

Der Referatsleiter Schulen der Stadt, Peter Krietemeyer, erläuterte die Ist-Zahlen. Demnach werden an Lauterns Grundschulen mehr als 1600 Kinder betreut, aufgeteilt auf zwei Betreuungsformen: