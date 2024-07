Letztlich entschied die Anzahl der erzielten Tore darüber, welches Team sich den Titel des Grundschulmeisters in Kaiserslautern sicherte. Elf Grundschulteams – rund 120 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2013 und jünger – aus der Stadt traten am Montag, 1. Juli, beim Turnier auf dem Fröhnerhof gegeneinander an. Letztlich hatte die Geschwister-Scholl-Schule die Nase vorn. Deren Team war in den Spielen um Platz eins gegen die Grundschule Pfaffenwoog und die Grundschule Auf dem Betzenberg angetreten. Zwar konnten laut Mitteilung der Stadt alle drei Teams eine Partie für sich entschieden, allerdings hatte die Geschwister-Scholl-Schule die meisten Tore erzielt und sicherte sich so den Titel Fußballstadtmeister. Das Turnier wurde im Zuge des Straßenfußball-Projekts „Kanälchers“ von der Fritz-Walter-Stiftung unterstützt.