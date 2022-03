Die Schüler der Wilenstein-Grundschule in Trippstadt wandern am Mittwoch, 9. März, für den Frieden. „Mit großer Betroffenheit verfolgt die Schulgemeinschaft jeden Tag die traurigen Berichte über die entsetzliche Situation in der Ukraine. Weil wir helfen möchten, haben wir uns entschieden, mit allen Klassen zu einer Spendenwanderung zu starten, bei der jedes Kind einen kleinen Betrag erlaufen kann“, so die Schule. Wie Erster Beigeordneter Helmut Celim mitteilt, hofft die Gemeinde auf rege Unterstützung der Kinder durch Eltern, Nachbarn und Freunde. Das Geld solle des SOS-Kinderdörfern zugute kommen.