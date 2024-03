Entlang der Erzhütter Straße können die Menschen sich Plakate mit Ostermotiven ansehen. Gemalt wurden sie von Kindern der Grundschule Erzhütten. Die Aktion geht auf das Ortsbeiratsmitglied Petra Janson-Peermann zurück.

Etwa 45 gemalte Plakate mit Ostermotiven hängen an Laternenmasten im Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten und können bis zum Wochenende nach Ostern begutachtet werden. Die Aktion findet nicht zum ersten Mal statt. Auf die Idee zur Plakatierung kam die Ortsbeirätin Petra Janson-Peermann während Corona. „Ich fand es sehr schade, dass alles so trist und trüb war und niemand sich treffen konnte. Der Gedanke war, den Menschen irgendwie auch mal ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern“, informiert das in Erzhütten als „Frau mit Hut“ bekannte Ratsmitglied.

Erste Aktion während Corona

Die erste Aktion fand mit Plakatmotiven zum Thema Weihnachten bereits während Corona statt. Die Grundschule Erzhütten sagte zu, Janson-Peermann bei ihrer Idee zu unterstützen und stellte ihren Schülern frei, beim Malen mitzumachen. Insgesamt 29 Kinder dekorierten auf diese Weise damals ihren Stadtteil. Nach mehreren Anfragen an Janson-Peermann wurde nun eine zweite Plakataktion zum Thema Ostern mit der Grundschule ins Leben gerufen. Dieses Mal nahmen 30 Kinder an der Aktion teil. Die Kinder durften dabei ein zweites Plakat malen und dieses mit nach Hause nehmen. Die übrigen Plakate wurden von Janson-Peermann und ihrem Mann, dem Ortsvorsteher Thorsten Peermann, aufgehängt. „Die Kinder haben ihre Malwut wirklich rausgelassen. Das könnte ich als Erwachsene gar nicht malen“, berichtet Janson-Peermann.

Ebenfalls lobt Janson-Peermann die schnelle Bereitstellung der Genehmigungen zum Aufhängen der Plakate an den Laternenpfosten. Schon beim ersten Mal habe dies problemlos geklappt.

Für die Zukunft möchte die hauptberufliche Büroleiterin weitere Aktionen mit Kindern veranstalten. „Ich habe einiges an Plänen. Ich muss schauen, wie ich diese mit den Kindern umsetzen kann“, erläutert Janson-Peermann.