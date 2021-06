Es ist noch gar nicht so lange her, da bewegte die vom Land erzwungene Uni-Zusammenlegung der Technischen Universität und des Uni-Campus Landau die Gemüter. Die Sorge vor den Nachteilen, die sich daraus ergeben könnten, wog schwer. Doch aller Protest half nichts, das Land blieb bei seiner Entscheidung. Im kommenden Jahr nun soll aus den beiden Institutionen eine werden. Nun muss es darum gehen, sich aneinander anzunähern, sich kennenzulernen, sich auszutauschen. Die Idee, vor diesem Hintergrund gemeinsam am Wettbewerb „Eine Uni – ein Buch“ teilzunehmen, ist klasse. Dass sich die beiden Standorte mit ihren Ideen im Wettbewerb auch noch durchsetzen konnten, kann zusammenschweißen und dabei helfen, die Grundlage für eine gemeinsame Identität zu legen.