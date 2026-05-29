Am HSG steht ein Großereignis bevor: das Musical „Digital Dreams“. Dabei hat KI eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Und: einen Preis gab es bereits vor der Premiere.

Die Kalenderwoche 24 ist fett markiert im Schuljahreskalender des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG). An drei Tagen bringt die Schulgemeinschaft ein selbst geschriebenes Musical auf die Bühne, bei dem fast ein Dutzend der schuleigenen Arbeitsgemeinschaften beteiligt ist. „Digital Dreams“ heißt das Stück, in das Schülerinnen und Schüler, aber auch zahlreiche Lehrkräfte bereits seit einem Jahr Zeit und Herzblut investieren. Beim bundesweiten Wettbewerb „Schule schafft Zukunft“ der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung hat das HSG mit einem Video, in dem die Idee skizziert wurde, im vergangenen November einen der drei Hauptpreise gewonnen.

Die Urversion des Skriptes entstand in einer Projektwoche im Frühjahr 2025, berichtet Schulleiter Roland Frölich. Die Federn führten dabei Schülerinnen und Schüler zweier Leistungskurse Deutsch, punktuell sei beim Schreiben auch KI zum Einsatz gekommen. Erzählt wird die Geschichte von vier Schwestern, die immer tiefer in die Welt des Internets abtauchen. Sie begegnen dabei sowohl den hellen als auch den dunklen Seiten des World-Wide-Web.

Zusammengehalten wird das Projekt durch die Theater-AG (Leitung: Claudia Rieger), auf deren Schultern die Verantwortung für die Inszenierung lastet. Allerdings sind wesentlich mehr schuleigene Gruppierungen an dem Projekt beteiligt: Mit Bühne und Technik sind zwei weitere wichtige AGs vertreten, die Chemie-AG steuert Spezialeffekte bei, die Schülerzeitungs-AG übernimmt Werbung und Berichterstattung, die Plotter-AG das Merchandising. Die Video- und Foto-AG zeichnet das Musical für den HSG-eigenen YouTube-Kanal und den Instagram-Auftritt der Schule auf. Nicht zu vergessen die beiden Schulchöre, die ebenso beteiligt sind wie HSG-Brass und das Orchester. Und an vielen Stellen, so Frölich, komme KI zum Einsatz, beispielsweise bei Bildern und Projektionen. So sei Künstliche Intelligenz nicht nur Gegenstand im Musical, sondern auch gleichzeitig in die Inszenierung integriert.

„Noch nie gab es am HSG ein Projekt, an dem so viele Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte gemeinsam an einem Ziel gearbeitet haben und damit eine ganz besondere Atmosphäre schaffen“, sagt Frölich, der der Premiere entgegen fiebert. Einer Probe habe er ganz bewusst noch nicht beigewohnt, er wolle sich überraschen lassen, berichtet der Schulleiter im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Info

Die Aufführungen in der Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums stehen am Mittwoch, 10. Juni, Donnerstag, 11. Juni (jeweils 19.30 Uhr), und am Freitag, 12. Juni, 18.30 Uhr, auf dem Programm. Die Karten gibt es im Vorverkauf in den Pausen am HSG, Schüler zahlen sechs Euro, Erwachsene zehn Euro.

