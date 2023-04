Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lauterer Freimaurerloge will dem verbreiteten Vorurteil vom angeblichen „Geheimbund“ begegnen und strebt in die Öffentlichkeit. Am heutigen Samstag beteiligen sich die Logenbrüder an der Langen Nacht der Kultur. Am nächsten Wochenende begehen sie das 70-jährige Bestehen der Lauterer Loge „Galilei“ mit einer öffentlichen Feierstunde. Festredner ist dann der scheidende Großmeister Stephan Roth-Kleyer. Im RHEINPFALZ-Interview äußert er sich zu Tradition und Zukunft des weltumspannenden Bruderbunds.

Freimaurer an der Lauter gibt es weitaus länger als nur sieben Jahrzehnte. Schon 1782 kamen Freidenker, die vom Geist der Aufklärung erfüllt waren,