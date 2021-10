Die Kinder und Jugendlichen in Kaiserslautern haben offensichtlich großes Interesse an der Bundespolitik – denn bei der U18-Bundestagswahl haben sich deutlich mehr junge Menschen beteiligt als an der Landtagswahl.

Ziel der Aktion war es, dass sich die Heranwachsenden mit politischen Themen beschäftigen.838 Stimmen wurden in der Stadt Kaiserslautern abgegeben und damit 766 mehr als noch bei der U18-Landtagswahl, teilte die Stadtverwaltung mit. Eine Woche lang waren Zoe Leiner vom Jugendparlament, Christian Hirsch vom AWO Knotenpunkt Kaiserslautern und Jessica Spettel vom städtischen Jugendreferat im Kaiserslauterer Stadtgebiet mit ihrem mobilen Wahlbüro und selbst erstellten Wahlzetteln unterwegs, um mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ihnen vor Ort ein Wahlangebot zu machen. Haltepunkte waren Schulen, aber auch typische Treffpunkte wie etwa der Rathausvorplatz, an der Mall oder an der Skatebahn auf der Gartenschau. Von den insgesamt im kompletten Wahlkreis Kaiserslautern abgegebenen 1390 Stimmen waren am Ende 15 ungültig – für die Organisatoren ein „klares Zeichen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen die Wahlen sehr ernst nahmen“.

Denkprozesse anregen

Dass für die Organisatoren eine hohe Wahlbeteiligung aber gar nicht unbedingt das Wichtigste ist, erklärt Zoe Leiner: „Nicht nur jede Stimme zählt, sondern jeder und jede Jugendliche, die wir mit der U18-Wahl erreichen und dazu bringen, sich mit politischen Themen zu beschäftigen.“ Es spiele am Ende gar keine Rolle, ob jemand seine Stimme tatsächlich abgeben wollte. Allein die Tatsache, dass man in vielen Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen entsprechende Denkprozesse angeregt habe, sei schon ein Erfolg.

Kaiserslautern hatte die landesweite Koordination der U18-Bundestagswahlen übernommen, die in mehreren Kommunen durchgeführt wurden. Jessica Spettel und Christian Hirsch standen den Organisatoren in den am Ende neun Wahlkreisen in ganz Rheinland-Pfalz für Fragen beratend zur Seite.