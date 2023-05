Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einer zweistündigen Führung über das Pfaff-Gelände Wissenswertes über die aktuelle Entwicklung des Areals zu erfahren, das ließen sich am Samstag zahlreiche Besucher nicht entgehen. Der „Tag der Städtebauförderung“ machte es möglich.

Los geht’s an der historischen Pforte an der Königstraße. „Mit einer so großen Besuchergruppe habe ich nicht gerechnet“, zeigt sich