Einige reitsportliche Turniere stehen auch dieses Jahr im Veranstaltungskalender des Landkreises. Dabei kommt es in der ersten Jahreshälfte teils zu hochkarätigen Wettbewerben.

KAISERSLAUTERN. Auf dem Fröhnerhof richten die Pferdefreunde am 29. April/1. Mai den „Großen Preis der Dressur von Rheinland-Pfalz“ aus. Ergänzend wird dort ein Dressur-Grand-Prix geboten. Weit über die Landkreisgrenzen hinaus ist das Pfingstturnier vom Reit- und Fahrverein Miesau bekannt, das vom Samstag bis Montag, 27.-29. Mai, ausgetragen wird. Sowohl in den Dressuren als auch in den Springen werden Prüfungen bis zur Klasse M ausgeschrieben.

Auf dem Rothenberghof bei Kaiserslautern richtet die Reitsportgemeinschaft Barbarossa Kaiserslautern am Samstag und Sonntag, 3./4. Juni, ein Reitturnier aus. Auf der Reitsportanlage Schmidt gibt es Dressuren und Springen bis zur Klasse M. Der Reitverein Heimkirchen und Umgebung bietet am Samstag und Sonntag, 22./23. Juli, Dressuren und Prüfungen bis zur Klasse M. Das Turnier vom Reit- und Fahrverein Lautertal in Katzweiler ist am 29./30. Juli mit Dressuren bis zur Klasse L und Springen bis zur Klasse M.