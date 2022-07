Es ist zunächst nur eine Zwischenlösung: Der Protestantische Kirchenbezirk Kaiserslautern vermietet den Großen Saal der Alten Eintracht. Das hat am Freitag Dekan Richard Hackländer mitgeteilt. Mieter sei der Bezirksverband Pfalz, der den Saal für ein Jahr als zusätzliche Probebühne für das Pfalztheater benötigt. Die Evangelische Singschule und die Evangelische Kantorei Kaiserslautern werden ausweichen und ihre wöchentlichen Proben verlegen, in angemietete Räume der Stadtmission in der Brüderstraße, kündigte Hackländer an. Der Chor Ü65 probe weiterhin alle zwei Wochen im Gemeindesaal der Christuskirche. Die anderen Räumlichkeiten in der Alten Eintracht würden weiterhin vom Kirchenbezirk genutzt oder an Dritte wie die Volkshochschule vermietet.

Noch keine Entscheidung gefallen

Hackländer erinnerte im Gespräche mit der RHEINPFALZ daran, die Alte Eintracht habe zuletzt jährlich ein hohes Defizit verursacht, die Pandemie hatte die Situation dann verschärft. Zwischenzeitlich war auch ein Corona-Schnelltestzentrum in der Alten Eintracht am Unionsplatz untergebracht. Sie ist das Zentrum der Protestanten in Kaiserslautern. Was langfristig aus dem Gemeindezentrum wird, sei offen, so Hackländer. Es gebe mehrere Optionen. Etwa weiter eine kirchliche Nutzung, eine Vermietung oder auch ein Verkauf. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Allerdings gebe es Konzepte, die im Laufe des Jahres diskutiert werden sollen.