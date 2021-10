Kaiserwetter hat am Sonntagnachmittag noch mal so richtig Appetit aufs Barbarossa-Land gemacht. Am Start ins Vergnügen allerdings mussten die Besucher reichlich Geduld beweisen: In langen Schlangen warteten am Sonntag überwiegend Familien mit Kindern geduldig auf Einlass.

Wenn das auch den Kleineren nicht immer leicht gefallen sein mag – immerhin wurden sie letztlich belohnt mit einer Fülle an Vergnügungen, die hinterm Nadelöhr am Eingang warteten.

„Ich habe mich gewundert, wie gelassen die Leute das nehmen“, staunte Susanne Henn-Marker am Sonntag noch darüber, dass ihr so gar keine Klagen über die phasenweise langwierige Test-, Datenerfassungs- und Kontrollprozedur zu Ohren gekommen waren. Die Vorsitzende der Schaustellervereinigung Barbarossa Saar-Pfalz zeigte sich denn auch glücklich über den Wochenend-Auftakt. „Wir sind mit den ersten beiden Tagen hochzufrieden“, sagte Henn-Marker, die bis Sonntagabend mit einem weiteren Ansturm auf den Rummel rechnete.

Menschen sind ausgehungert nach Volksfesten

Der Andrang zeige, wie sehr die Menschen das Unterhaltungsangebot der Volksfeste vermisst hätten, so die Schaustellerin. „Bei uns am Stand waren Kerwestammgäste, die sagten, ,wir haben ihre Schaumküsse so sehr vermisst’“, freute sich die mit einem Süßwarenstand vertretende Schaustellerin. Auch die Kollegen berichteten von positiver Resonanz. Wie berichtet, haben die Schausteller die kleine Ausgabe der Oktoberkerwe – Barbarossa-Land genannt – in eigener Regie auf die Beine gestellt. Das Angebot ist kleiner als bei der Kerwe, der Messeplatz nur zur Hälfte belegt. Das war im vergangenen Herbst schon einmal ausprobiert worden.

Bis 24. Oktober hält das Barbarossa-Land seine Pforten offen. Fahrgeschäfte und Stände laden täglich von 14 bis 22 Uhr ein. Vor dem Eingang ist eine Teststation aufgebaut, die der Kaiserslauterer Apotheker Christian Brand betreibt. Einlass haben demgemäß neben Geimpften und Genesenen auch solche Personen, die einen Negativtest nachweisen können. Dass es den an Ort und Stelle gibt, erleichtert wohl manchen den Weg zum Messeplatz. Sich vorab um einen Test kümmern zu müssen, ist dank des Testangebotes nicht notwendig.