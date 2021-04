Seit einigen Wochen tummeln sich E-Scooter von zwei Anbietern von elektrisch betriebenen Rollern in der Stadt. Schafften es einige Roller sogar auf den Humbergturm, werden andere abends mit Elektroautos eingesammelt.

Seit Januar 2020 sind die flotten Roller aus dem Stadtgebiet Kaiserslauterns nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen Tier, das seit knapp anderthalb Jahren E-Scooter zum Ausleihen in der Stadt anbietet, unterhält hier nach eigenen Angaben eine Flotte von etwa 500 E-Scootern.

Vor rund zwei Wochen zog das Unternehmen Lime nach, drang ebenfalls mit E-Scootern in die Stadt vor. „Wir freuen uns darüber, wie gut die Menschen in Kaiserslautern das neue Angebot angenommen haben. Das zeigt uns, dass auch in Kaiserslautern das Bedürfnis nach nachhaltiger, elektrisch betriebener Mobilität an der frischen Luft, vor allem in Zeiten der Pandemie, groß ist“, teilte ein Sprecher des Unternehmens auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Wie viele Roller das Unternehmen bereitstellt, wurde – auch auf Nachfrage – nicht mitgeteilt.

Nach Gebrauch ein Foto der korrekt geparkten Roller machen

Kaum waren die neuen Roller in der Stadt zum Ausleihen bereit, verschlug es kurz vor Ostern auch drei Exemplare auf den Humbergturm. Wie die Roller dort hinauf kamen, ist nicht bekannt. Um falsch abgestellte Roller zu vermeiden – in der Vergangenheit nicht nur bei Lime-Rollern schon mehrfach ein Ärgernis –, fordert das Unternehmen von seinen Kunden, nach Gebrauch ein Foto von dem korrekt abgestellten Gefährt zu schicken. „Das Fotografieren der geparkten Scooter soll vor allem einen effektiven Anreiz geben, die Scooter korrekt abzustellen – aber auch das beste System kann umgangen werden“, heißt es dazu aus der Firmenzentrale von Lime. Die Roller seien rund 20 Kilogramm schwer. Wer es darauf anlege, könnte einen zuvor korrekt abgestellten Scooter auch tragen. Dass drei Fahrer mit E-Scootern zum Humbergturm hinauf gefahren sind, erscheint eher unwahrscheinlich. Der stellvertretende Vorsitzende des Humbergturmvereins, Hans-Peter Frohberger, übernahm jedenfalls höchstselbst die Rückmeldung über die in diesem Fall nicht korrekt geparkten E-Scooter, wie er der RHEINPFALZ berichtete.

Lime: 98 Prozent der E-Scooter werden korrekt geparkt

Lime führt eine ADAC-Statistik ins Feld, wonach 98 Prozent aller Scooter in Deutschland korrekt geparkt werden. Ausrisse gebe es immer wieder, aber „wir arbeiten hart daran, dass sich unsere Scooter beispielsweise durch die Weiterentwicklung von technischen Maßnahmen und durch die Vermittlung von Parkregeln bestmöglich in die Verkehrsinfrastruktur der Stadt einfügen“, heißt es aus dem Hause Lime. Gehe ein Hinweis auf einen falsch abgestellten Roller bei Lime ein, sammle „unser Team das betreffende Fahrzeug ein, um es anschließend wieder korrekt im Betriebsgebiet zu parken“.

Limes direkter Konkurrent Tier hat seit einigen Wochen neben den E-Scootern auch Elektro-Transporter im Einsatz. Allerdings können letztere nicht gemietet werden, sie dienen dazu, die E-Scooter im Stadtgebiet einzusammeln und an zentralen Plätzen wieder abzustellen. Derzeit sind zwei Elektrotransporter im Einsatz, zudem sei geplant, bald die Flotte um weitere „Elektrofahrzeuge wie E-Cargo-Bikes zum Aufladen und zur Wartung der E-Scooter-Flotte in Betrieb zu nehmen“, teilte ein Unternehmenssprecher von Tier mit.

Elektrotransporter sind zum Akku-Austausch in der Stadt unterwegs

Die Elektrotransporter haben nach Angaben von Tier eine Reichweite von rund 250 Kilometern und sind hauptsächlich zum Transport von Batterien im Einsatz. Bei E-Scooter-Modellen mit austauschbaren Batterien entfalle der tägliche Transport der Roller in Lagerhäuser zum Aufladen. Das lokale Team könne leere Batterien direkt vor Ort durch geladene Batterien ersetzen und so Fahrtwege reduzieren, heißt es aus der Tier-Zentrale.

Über den Ladestand der Batterien und die Standorte der E-Scooter werden die Mitarbeiter mittels einer App informiert.