Die Briefwahlbeteiligung steuert in vielen Kommunen auf neue Rekorde zu. In den heimischen vier Wänden die Kreuzchen zu machen, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Wie sieht es in Kaiserslautern aus? Und was gibt es rund um die Wahl zu beachten?

Wie viele Menschen haben in Kaiserslautern bisher Briefwahl beantragt?

Bislang sind in der Verwaltung circa 18.000 Briefwahlanträge eingegangen.

Wie komme ich an meine Briefwahlunterlagen? Was muss ich beachten?

Es