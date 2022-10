Am Samstagvormittag, 22. Oktober, plant die städtische Feuerwehr in der Innenstadt eine große Katastrophenschutzübung. Ort und Zeitpunkt werden vorab nicht bekanntgegeben, um ein möglichst authentisches Szenario eines Katastrophenfalls abzubilden, wie die Wehr im Vorfeld mitteilt. „Die Bevölkerung soll sich darauf einstellen können, dass im Laufe des samstagsvormittags etwas passiert – es ist in diesem Falle nur inszeniert und es besteht kein Grund zur Sorge“, betont Feuerwehr-Dezernent Peter Kiefer, der das Ereignis ebenfalls begleiten wird.