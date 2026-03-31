Unter dem Motto „Tanz“ beteiligen sich fast 50 Aussteller aus der Region an der neuen Schau im Kuseler Stadt- und Heimatmuseum.

Tanz ist nach Worten des Kunstkreis-Vorsitzenden Michael Hamburger eine Ausdrucksform, die in idealer Weise Sport mit Kunst verbinde. Bewegung als solche sei den Menschen ein Bedürfnis, daher gebe es auch nicht viele, die sich dem Tanz verschließen, sagte er bei der Eröffnung am Freitagabend vor zahlreichen Besuchern. Wie auch die Malerei sei der Tanz sehr heterogen, sagte Hamburger mit Blick auf Solo- oder Paartänze, Breakdance, Standard- und latein-amerikanisch. Hinzu kommen Formationstanz, Ballett, Volkstanz, Freestyle sowie Samba im Karneval. „Paartanz ist nachgewiesen ein sehr guter Schutz gegen Altersdemenz und zur Osteoporose-Prophylaxe“, weiß der Mediziner. Die Mitglieder des Kunstkreises hätten sich erneut angestrengt und mit großer Vielfalt an Techniken das Thema in 64 Arbeiten interpretiert.

Der Kunstkreis stellt regelmäßig zweimal im Jahr im Kuseler Museum aus. Diesmal sind überdurchschnittlich viele Skulpturen und Plastiken dabei: Zwei kleine, hübsche Skulpturen aus Keramik, teilweise mit Rosteffekt, präsentiert Nadine Alles. Günther Crämer steuert eine Tänzerin in Rot bei, und Bernhard Höft verwendet Eichen- und Buchsbaumholz für seine urig gewachsene, knapp 1,50 Meter hohe und mit Gold verzierte Skulptur „Biehlmann“. Stets fleißig dabei ist Gunter Weber, der drei kleinere Keramiken zum Thema anfertigte. Mehrere Arbeiten sind aus Bronze gefertigt. Dagegen verwendet Daniela Machhamer für ihren „Tänzer“ Sandstein. Eine weitere, hängende Skulptur fertigte sie aus Draht. Ein Hingucker ist schlanke, hohe die Holzskulptur „Vereint im Tanz“ von Sven Blum.

Ballerinas in der Disco

Zu sehen sind ferner Acrylmalereien, die häufig Ballerinas, Disco- und Paartanz illustrieren. Etwas abstrahiert hat Jürgen Knies-Boulesteix das Thema, indem er auf zwei Gemälden in blau und schwarz ein „Himmlisches Ballett“ mit Wolkentanz festhielt. Ein sehenswertes Aquarell lieferte Gertrud Harth mit ihrem dynamischen Solo. Es könnte eine Sequenz aus dem Jive sein. Besonders farbenstark, fast knallig-frech sind die großformatigen „Tanzmänner“ von Ralf Strauß. Mutig kombiniert er Pink mit weiteren starken Tönen und Klecksen. Wunderbar abstrakt ist auch das nicht betitelte Werk von Michaela Fulea in dunklen Farben mit weißen Klecksen. Einen Quilt mit roten High Heels nähte Karin Fleming, und auch Michael Hamburgers bevorzugtes Material ist Stoff. Er steuerte eine Collage aus Jeans bei, die ein Paar beim Wiener Walzer zeigen soll.

Hamburger weist darauf hin, dass zum 30. Geburtstag des Kunstkreises Kusel ein 214 Seiten starkes Buch erschienen ist. Darin stellen sich 60 Mitglieder mit Vita und Bildern vor. Es enthält zudem eine Chronik von der Gründung 1995 bis Ende 2025. Auch finden sich darin Informationen über Ausstellungen. Das Buch ist erhältlich für zehn Euro in Kuseler Buchhandlungen und beim Verein.

Ausstellung

Im Kuseler Stadt- und Heimatmuseum bis 3. Mai, dienstags bis sonntags 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Über die Osterfeiertage ist geöffnet, außer Karfreitag.

