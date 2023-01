Erst zum dritten Mal in ihrer Geschichte fand die gemeinsame Westpfälzer Fastnacht (Wefa) in der Stadt Kaiserslautern statt. Dass die Wefa 60 Jahre besteht, war Anlass genug, zu einer ganz großen Sause einzuladen. Im Deutschordensaal ging es mit dem Empfang der Tollitäten los, in der Fruchthalle folgte dann das große Programm.

Corona hatte der gesamten Fastnacht zwei Jahre lang das Leben schwer gemacht. Umso größer war die Freude und umso ausgelassener die Stimmung, dass in diesem Jahr endlich wieder so viele Fastnachter zusammenkommen durften.

Die Lauterer Vereine fungierten als Gastgeber für die Veranstaltung in der guten Stube der Stadt. Vier Stunden lang sorgten sie zusammen mit 13 weiteren Vereinen aus der Westpfalz für beste Stimmung.

Von einem optimalen Querschnitt und einem tollem Programm sprach Wefa-Vorsitzender Peter Schwiewager vom Karnevalverein Rot-Weiß schon im Vorfeld – und wurde nicht enttäuscht: Die vier Gardetänze, vier Schautänze und drei Mariechentänze boten etwas fürs Auge, die drei Musikgruppen etwas fürs Ohr, und zwei Männerballets verbanden beides mit einer gehörigen Portion Komik. Jene ließen auch die vier Büttenreden nicht vermissen, die das lokale Geschehen aufs Korn nahmen.