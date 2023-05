Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ende September, in der Nacht auf Samstag: Christiane Ank-Kunze traute ihren Ohren nicht, als die Polizei sie zu früher Morgenstunde über einen Brand in ihrem Sanitätshaus + Orthopädietechnik in der Königstraße informierte. Bei dem Großfeuer wurde das Geschäftshaus mit Ladengeschäft, Lager, Orthopädiewerkstatt und Verwaltung total zerstört.

Doch kaum hatte Christiane Ank-Kunze vor Ort den Verlust ihrer Geschäftsräume durch das Großfeuer realisiert, dachte sie bereits daran, wie es weitergehen