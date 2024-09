Der Boden in der Sporthalle der Goetheschule ist von einem Pilz befallen, musste ausgetauscht werden. Seit 2022 ist die Halle gesperrt. Auch am Schulzentrum Nord arbeiten die Handwerker. Die Stadt hat erklärt, wie weit die Arbeiten sind. Die schlechte Nachricht: In der Goetheschule dauert es länger als zuletzt angenommen.

Seit Februar gleicht die Sporthalle des Schulzentrums Nord auf dem Kaiserberg einer Großbaustelle. Das Dach, inklusive seiner Unterkonstruktion und den Lichtkuppeln, wurde abgerissen, ein neuer Aufbau