Rund 200 Teilnehmer sind am Sonntagnachmittag dem Aufruf der Linksjugend Solid, dem Jugendverband der Linken, zu einer Demonstration auf dem Stiftsplatz gefolgt. Sie protestierten gegen rassistische Gewalt und Nazi-Terror. Die Demonstration war eine Reaktion auf eine Kundgebung der rechtsextremistischen Partei „Der III. Weg“, die ein paar Meter weiter vor der Stiftskirche stattfand. Ein Großaufgebot an Polizei hielt die beiden Lager auseinander. Die Demonstration der Linksjugend hatte sich nach ihrer Kundgebung auf mehrere Stellen verteilt, wie etwa am Café am Markt.

Der „III. Weg“ hatte seine Kundgebung unter das Motto „Anfita Terror entgegentreten“ gestellt. Etwa 20 Personen hatten sich dazu versammelt. Der Vorsitzende der rechtsextremistischen Partei, Klaus Armstroff, verurteilte dabei den mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Auto auf seinem Grundstück in Weidenthal in der Nacht zum 2. Juni. Er sprach von einer abscheulichen Tat. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal waren von Brandstiftung ausgegangen.