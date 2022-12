Der SV Kottweiler-Schwanden und die beiden Trainer der ersten Mannschaft, Timo Groß und Johannes Straßer, haben die laufende Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet.

Wie der Verein mitteilt, habe man aufgrund einer ausführlichen Analyse der Hinrunde, nach der die erste Mannschaft des SV Kottweiler-Schwanden in der Fußball-A-Klasse Kusel-Kaiserslautern aktuell mit 25 Punkten den siebten Tabellenplatz belegt, feststellen müssen, „dass die Vorstellungen und das Konzept, speziell im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Mannschaft, zu unterschiedlich waren“. Aus diesem Grund sei man zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit sofort zu beenden. „Eine Entscheidung, die niemandem leicht gefallen ist“, heißt es weiter in der Stellungnahme des SVK, der sich bei Timo Groß und Johannes Straßer für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden Monaten bedankt und beiden für neue Herausforderungen viel Erfolg und alles Gute wünscht.

Daniel Dengel, Spieler und langjähriger Trainer des SV Kottweiler-Schwanden, übernimmt gemeinsam mit dem Trainer der Meistersaison 2021/22, Sebastian Schröer, die sportliche Verantwortung der ersten Mannschaft bis zum Saisonende.

Für die in der C-Klasse Gruppe 2 spielende und dort momentan auf dem siebten Platz (22 Punkte) stehende zweite Mannschaft wird weiterhin Thorsten Geib verantwortlich sein.