Pandemie und Regengüsse – die Spaßverderber in diesem denkwürdigen Sommer 2021. Auch die Freude am Grillen hat gewaltig gelitten. Im Frühling durfte sich allenfalls ein kleiner Familienkreis um den Rost scharen. Seit Juli aber darf in den drei Grillhütten im Stadtgebiet wieder Feuer lodern. Seither wird an Wochenenden auch mit Verve geschürt.

Buchungs-Anfragen „beinahe im Minutentakt“: So musste denn Alexander Rothmann in Hohenecken ebenso den Stift rotieren lassen wie seine beiden Ortsvorsteher-Kollegen Jörg