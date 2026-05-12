Torsten Reuter war für ein Experiment auf dem Fröhnerhof. Der frühere FCK-Profi forderte die U14-Fußballer des FCK mit Übungen, die wenig mit Fußball zu tun haben.

Nico Henrich, Trainer der U14 des 1. FC Kaiserslautern, fordert und fördert seine Jungs gern auch mal auf andere Art. Er war mit ihnen beispielsweise beim Boxen, und jetzt war der ehemalige FCK-Profi Torsten Reuter zu Gast, für eine Einheit, die der Nachwuchs des FCK so schnell nicht vergessen wird.

Heimspiel für Torsten Reuter. Der ehemalige FCK-Profi, der auch für die Amateure der Roten Teufel auflief, war früher oft auf dem Fröhnerhof. Inzwischen ist er 43, Schulleiter der Pestalozzischule und hat einen neuen Sport gefunden, der ihn ausfüllt. Weil seine Töchter dem Fußball nichts abgewinnen konnten und inzwischen im Klettern recht erfolgreich sind, habe er was Neues gesucht, sei über Volks- und Hindernisläufe beim Hyrox gelandet, der Sportart, die gerade versucht, olympisch zu werden. Die Kombination aus Laufen und Kraft- und Fitnessübungen fasziniert ihn. „Hyrox ist eine coole Sache. Laufen kann man immer und überall, aber nur Laufen ist auch langweilig. Hyrox ist da eine ganz gelungene Abwechslung. Laufen mit Kraftausdauertraining macht mir wesentlich mehr Spaß“, erklärt er, warum er dabeiblieb und dranblieb. Sein Ehrgeiz brachte ihn bis zum Sieg bei der Weltmeisterschaft. Inzwischen trainiert der ehemalige Fußballer, angegliedert an die Triathlonabteilung des FCK, Athletikelemente aus seiner Sportart und lockt mit seinem „Fitnessracing“ Sportler der unterschiedlichsten Abteilungen an.

An der Linie treffen sich die Laufteams wieder. Auf sie warten verschiedene Aufgaben, vom Ruderergometer bis zu Übungen mit Hanteln und dem eigenen Körpergewicht. Links U14-Trainer Nico Henrich, in der Mitte Co-Trainer Patrick Heilmann und Torsten Reuter überwachen und beobachten die korrekte Ausführung und helfen bei Problemen. Foto: Maria Huber

Blick über den Tellerrand

Dieses Über-den-Tellerrand-Schauen ist auch das, was Nico Henrich, der Trainer der U14 des FCK, gern macht. Der 24-jährige Fußballer, der aus Harthausen stammt, inzwischen in Kaiserslautern wohnt, ist das dritte Jahr auf dem Fröhnerhof, war Co-Trainer der U19, coacht die letzten beiden Jahre die U14 und ab Sommer die U15. Er war mit seinen Fußballern beispielsweise bei der Boxabteilung des FCK, plant einen Besuch bei den Basketballern und hat jetzt bei der FCK-Triathlonabteilung nachgefragt, und die hat Reuter für eine Sondereinheit auf dem Fröhnerhof vorgeschlagen.

Eine der Stationen: 75 Kniebeugen mit dem 3 Kilogramm schweren Medizinball, dazwischen aufrichten und den Ball über eine Höhenmarkierung am Zaun werfen. Die Teampartner dürfen sich abwechseln. Foto: Maria Huber

„Die Jungs haben viermal die Woche Fußballtraining. Da kann es nicht schaden, wenn einmal im Monat oder alle zwei Monate mal eine andere Einheit auf dem Programm steht, um ähnliche Bewegungsabläufe drinzuhaben – Basketball ist nicht wie Fußball, aber da gibt es auch Überzahl, Unterzahl, Freilaufverhalten und so weiter, ist trotzdem eine Mannschaftssportart. Und heute geht es darum, auch mal über Grenzen zu gehen, andere Bewegungsabläufe zu erlernen. Und es ist auch für die Stimmung im Team cool, mal was anderes zu sehen“, erklärt er vor der etwas anderen Trainingsstunde. Seine Jungs nähmen das Angebot, auch mal die Arbeit der anderen Abteilungen kennenzulernen, gerne an. Manche seien erst mal überfordert in einer fremden Sportart. „Sie sind hier, um am Ende des Tages Fußballprofi zu werden, und fragen sich, warum sind wir jetzt boxen oder warum steht hier ein Rudergerät? Ich will eigentlich mit dem Ball kicken. Aber am Ende des Tages sind es immer Einheiten, die Spaß machen, die aber auch körperlich anstrengend sind.“ Aber „sich selbst an andere Limits zu bringen, ist auch spannend“.

Gegenseitig unterstützen ist ausdrücklich erlaubt. Hier klatscht ein Fußballer seinen Kollegen, der die Hanteln trägt und damit Kniebeugen macht, Richtung Ziellinie und wirft ihm aufmunternde Worte zu. Foto: Maria Huber

Was kommt jetzt?

Henrich weiß selbst nicht genau, was seine Jungs jetzt erwartet, und er ist genauso gespannt wie sie. Torsten Reuter hat ein Ruderergometer mitgebracht, holt Hanteln und einen Medizinball aus dem Kraftraum, klemmt ein Tablet auf ein Stativ und schart die Fußballer um sich. „Wir machen heute ein ganz lockeres Workout. Es hilft, Stabilität in Oberkörper und Rumpf zu kriegen, und es wird ein Wettkampf in Zweierteams“, sagt er und legt noch etwas nach: „Es wird ein Battle, wird anstrengend und ihr werdet es am Wochenende und wahrscheinlich auch am Montag noch spüren.“ Die Jungs schauen sich an und ahnen Böses, doch sie hören weiter gespannt zu, wie der ehemalige FCK-Profi ihnen die Aufwärmübungen erklärt. Planks, Beine hoch, Kräftigungsübungen, 20 Sekunden Belastung, 40 Sekunden Pause kündigt er an, versammelt dann alle an der Linie am Eckfähnchen und lässt sie in hohem Tempo springen. „Der Boden ist heiß“, feuert er sie an.

Zum Abschluss der Challenge geht es noch mal an die Linie. Das Team, das am schnellsten war, darf zur »Belohnung« länger powern als die anderen. Foto: Maria Huber

Kurze Pause, dann geht’s an die Wettkampfstationen. Zwei Hütchenrunden Laufen in Zweierteams steht nach jeder Übung auf dem Programm. Dazwischen warten sechs Stationen darauf, bewältigt zu werden. Der drei Kilo schwere Medizinball muss 75-mal über eine Höhenmarkierung am Zaun geworfen werden, es gibt Übungen mit Hanteln und Gewichten und mit dem eigenen Körpergewicht. 500 Meter müssen auf dem Rudergerät zurückgelegt werden.

Gemeinsam ins Ziel

Bei den Übungen dürfen sich die Teampartner abwechseln, und der Stärkere darf auch mal dem Schwächeren helfen und ihm ein paar Wiederholungen abnehmen. Den Teamgedanken pflegen die Jungs bis zum Ende. Einer der Fußballer hat sich beispielsweise bei den Übungen am Arm gezerrt, wie selbstverständlich springt sein Kollege für ihn ein, trägt die Hantel ins Ziel, während der andere neben ihm herläuft und ihn anfeuert.

Abschlussbesprechung mit dem Coach des Tages. Torsten Reuter ist zufrieden. Alle haben gut mitgemacht. Foto: Maria Huber

Der Ehrgeiz ist allen ins Gesicht geschrieben. Und Reuter feuert sie weiter an. „Liegestütz tiefer“, ruft er einem Fußballer zu, der sich auf die Hanteln stemmt. Alle beißen die Zähne zusammen, kämpfen sich durch die Übungen. Einer kickt auf dem Weg zu seiner Laufrunde noch schnell einen Ball Richtung Tor, trifft und läuft wie selbstverständlich weiter. Ausfallschritte mit Hanteln. „Auf geht’s, zwei Runden, dann seid ihr durch“, ruft der Coach des Tages einem Zweierteam zu. „Durch“, prustet ein Duo und schleppt sich zur Wasserflasche.

Noch ein paar Abschlussübungen, Squats, Burpees, Mountainclimber, zehn Bahnen laufen. Dann ruft Reuter: „Okay, Feierabend“ und lobt seine Schüler. „Sehr gut. Es war gut, dass ihr durchgezogen habt.“ Er klatscht alle ab und strahlt.

Am Limit und darüber hinaus

Nico Henrich nickt zufrieden. „Ich bin begeistert. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ganz anderes und trotzdem in einem Ausdauer-, Kraft- und Konditionskontext und als Wettkampf verpackt. Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs Spaß hatten, auch wenn viele am Limit waren und vielleicht auch darüber hinaus. Es liegt aber keiner auf dem Boden und kann nicht mehr laufen, von daher ist alles in Ordnung.“ Henrich kündigt an, dass er die Einheit definitiv wiederholen will mit der U15 im Sommer. „Torsten hat es überragend gemacht. Ich fand es richtig cool.“

Auch für den ehemaligen Fußballprofi war das Training gelungen und der Besuch an seiner alten Wirkungsstätte ein besonderer. „Es hat Spaß gemacht“, erklärt er und ist bereit, wiederzukommen. „Ich freue mich immer, wenn ich auf den Fröhnerhof komme“, sagt er und schiebt das Rudergerät zu seinem Auto.