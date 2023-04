Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„The Gregorian Voices“ entführten am Sonntag die leider nur wenigen Besucher in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche Weilerbach in die Welt der mittelalterlichen Mönchsorden. Begeistern konnte die Formation zudem mit Klassikern der Popmusik, die sie im Stil des gregorianischen Gesangs arrangierten.

In traditionellen Mönchskutten haben sich die sieben Sänger im Chorraum eines der ältesten Gotteshäuser der Pfalz aufgestellt. Die Vokalisten unter Leitung von Oleksiy Semenchuk