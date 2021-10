Otterberg. Nach einem gefährlichen Überholmanöver und einem Unfall sucht die Polizei nun den Fahrer eines grauen Wagens, der am Dienstagmittag on der Ringstraße in Otterberg unterwegs war.

Der Fahrer soll laut Polizei in einer unübersichtlichen, langgezogenen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Während des Überholvorgangs kam ein Fahrzeug entgegen. Nur durch die Vollbremsung der Fahrerin eines BMW und des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte eine Kollision verhindert werden. Im Anschluss fuhr die BMW-Fahrerin hinter dem grauen Wagen her, als dieser völlig unvermittelt bremste. Trotz Vollbremsung fuhr die 21-Jährige dem unbekannten Wagen auf das Heck auf. Der Fahrer des grauen Autos mit KIB-Kennzeichen fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.