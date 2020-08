Die Polizei ist einem Mann auf die Schliche gekommen, der in den vergangenen Wochen zahlreiche Frauen im Stadtgebiet sexuell belästigt haben soll. Der 30-Jährige steht im Verdacht, seit Ende Juni mindestens 20 Frauen an den Po oder die Brust gegriffen zu haben.

In den angezeigten Fällen berichteten die betroffenen Frauen, dass ein Mann auf einem Fahrrad sie im Vorbeifahren begrapscht hatte und teilweise noch frech wurde, wenn sie ihm etwas hinterherriefen. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Täter vergangene Woche am frühen Morgen bei einer weiteren „Grapsch-Attacke“ in der Innenstadt beobachtete, konnte der verdächtige 30-Jährige ermittelt werden. Beim Anblick der Polizeibeamten versuchte er zwar noch zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden.

Bei seiner späteren Vernehmung räumte der Mann ein, ungefähr „20 bis 30 Frauen“ angefasst zu haben. Dem Mann wurde eine sogenannte Gefährderansprache gehalten, und er versprach, die Frauen künftig in Ruhe zu lassen. Ein Strafverfahren ist bereits eingeleitet.