Die Polizei hat am Mittwoch in der Papiermühlstraße drei mutmaßliche Sprayer vorübergehend festgenommen. Ein Anwohner hatte gegen 22.55 Uhr gemeldet, dass gerade drei junge Männern Graffiti an eine Grundstücksmauer gesprüht hätten. Aufgrund seiner Personenbeschreibung konnte die Polizeistreife die drei Männer in der Nähe antreffen. Einer der 19- bis 20-Jährigen hatte Farbe an der Kleidung und den Händen. Ebenfalls fanden die Beamten zwei Spraydosen in der Nähe. Diese wurden sichergestellt. Die Männer blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung entgegen.