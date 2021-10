Auf einem Feldweg hat die Besatzung eines Streifenwagens einen mutmaßlichen Sprayer erwischt. Ein Zeuge hatte kurz davor beobachtet, wie der junge Mann schnell eine Tasche ins Gebüsch warf und flüchtete, als der Polizeiwagen in Sicht kam. Er informierte die Beamten, die den 20-Jährigen rasch dingfest machen konnten. In der weggeworfenen Tasche befanden sich Graffiti-Utensilien sowie eine Skizze. „Das dazugehörige, frische ,Kunstwerk’ wurde an einer Transformatorenstation gefunden“, so die Polizei.