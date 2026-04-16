Die Stadt Kaiserslautern rüstet sich weiter gegen die Beschädigung durch Graffiti. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden Kinder und Jugendliche mit Pinsel und Farbeimer ausgestattet, um die Fußgängerbrücke über die Ludwigstraße zu verschönern. Nach der künstlerischen Gestaltung der Außenwand des Wertstoffhofs in der Daennerstraße ist dies das zweite Projekt, bei dem junge Menschen ihre Fantasie in den öffentlichen Raum einbringen können, so die Stadt. Am Ende der Aktion, die bis zum Beginn des Kultursommers Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein soll, werden die Bilder mit einer Beschichtung versehen, die sie vor neuen Verschmutzungen und Beschädigungen schützen soll. Rund 30 Kitas sowie mehrere Jugendgruppen haben nach Angaben der Stadt zugesagt, sich an der Aktion zu beteiligen und das Steingeländer der rund 50 Meter langen Brücke abschnittsweise zu bemalen. Der städtische Eigenbetrieb stellt das Arbeitsmaterial zur Verfügung. „Wir möchten mit einer weiteren Präventions- und Gestaltungsidee illegalen Schmierereien in der Innenstadt vorbeugen und die Brücke mit legalen Graffiti farbenfroh gestalten lassen“, wird Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege, in der Mitteilung zitiert.

Die Stadtbildpflege plant, auch in den nächsten Jahren ästhetische Graffiti durch engagierte Kinder- und Jugendgruppen im Stadtbild zu realisieren. Zudem sollen öffentliche Bauwerke von Wandmalereien befreit und die gereinigten Flächen mit einem Schutz beschichtet werden. Private Eigentümer werden zum Thema Graffiti telefonisch unter Telefon 0631 3651700 sowie per E-Mail unter kundenservice@stadtbildpflege-kl.de beraten.