Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben gepinselt und gemalt. Nun ist die Verschönerungsaktion auf der rund 50 Meter langen Fußgängerbrücke über die Kaiserslauterer Ludwigstraße abgeschlossen. Laut Mitteilung der Stadt wurde ein Schild installiert, um dauerhaft an das Projekt zu erinnern, an dem sich das Jugendzentrum, städtische und protestantische Kitas und einige Schulen beteiligt hatten. Die Idee dazu hatte die Stadtbildpflege. Ziel des Projekts ist es, durch legale, gemeinschaftlich gestaltete Kunst im öffentlichen Raum präventiv gegen illegale Graffiti vorzugehen und das Stadtbild aufzuwerten. Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz äußerte die Hoffnung, „dass die schöne Bemalung dazu beiträgt, illegales Graffiti fernzuhalten“.

Auf die gestaltete Fläche wird laut Stadt eine spezielle Schutzbeschichtung aufgetragen. Diese soll die Kunstwerke dauerhaft erhalten und zugleich eine erleichterte Entfernung möglicher Graffiti oder Verschmutzungen – zum Beispiel Fan-Aufkleber – ermöglichen, ohne die darunterliegenden Motive zu beschädigen.