Die Polizei sucht Schmierfinken, die in der St.-Franziskus-Straße am Werk waren. Am Montagmittag stellte eine Zeugin an der Rückwand der dortigen Schule neue Graffiti-Schmierereien fest, wie die Beamten schilderten. Die Wände waren mit mehreren Schriftzügen, Symbolen und Zahlenfolgen beschmiert worden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18. Dezember, 16 Uhr und Montag, 21. Dezember, 12 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.