Graffiti-Schmierereien tauchen seit Jahren immer wieder in Landstuhl auf. Nun wurde auch die protestantische Stadtkirche in der Ludwigstraße besprüht.

Am Dienstagnachmittag entdeckte Kirchendienerin Patricia Bihy den Schaden, der sich an der gesamten rechten Kirchenseite entlang zieht. Der Weg zwischen Kirche und Gebüsch wird gerne als Abkürzung von der Ludwig- in die Fröhnstraße benutzt – was die Kirche auch toleriert. Der Pfad ist von außen nicht einsehbar. Leider sind damit auch Hinterlassenschaften verbunden, die gewöhnlich von Bihy beseitigt werden. Die aktuellen Schmierereien jedoch müssen aufwendig von einer Fachfirma entfernt werden. „Für mich einfach unverständlich, dass selbst Gotteshäuser nicht mehr respektiert werden“, sagt Bihy. Pfarrer Nils Urbatzka, der 2018 die Kirchengemeinde übernahm, sieht darin einen großen Schaden, der nicht nur finanziell Probleme bereiten wird, sondern auch jegliche Achtung vermissen lässt. Eine Strafanzeige wurde bei der Polizei Landstuhl gestellt.