Unbekannte haben in der Trippstadter Straße in Kaiserslautern die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit Farbe besprüht. Das teilte die Polizei mit. Über die gesamte Wand hinterließen die Täter ihre Zeichen. Entdeckt wurden die Schmierereien am Mittwoch gegen 9 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 396-2250 bei der Polizei zu melden.