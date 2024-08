Sie sind ein stetes Ärgernis im Stadtbild: Schmierereien an Hauswänden. Auch die Fassade des Pfalztheaters, besonders die Säulen am Eingang, werden immer wieder von Graffiti verschandelt. Nun hat die Stadtbildpflege in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter die kürzlich aufgetauchten Graffiti, die als besonders anstößig und sexistisch einzustufen waren, entfernt. Dank professioneller Herangehensweise und modernster Techniken konnten die Oberflächen vollständig gesäubert werden, so dass keinerlei Beschädigungen entstanden sind oder unschöne Spuren zurückblieben.

Das Pfalztheater ist zwar in Trägerschaft des Bezirksverbands, das Gebäude aber Eigentum der Stadt. So kann auch der Verein „Freunde des Pfalztheaters“ nur immer wieder auf die Schmierereien hinweisen, wie dessen Vorsitzender Michael Krauß auf Nachfrage im Februar betonte. Aufgabe des Vereins sei die Kunst und nicht das Gebäude, zudem habe er nicht genug Geld für eine Entfernung.

Die Stadt bietet Graffiti-Entfernung an

Einmal im Jahr werde eine Reinigung von Graffiti an den Fassaden des Pfalztheaters veranlasst, sagte die Stadtsprecherin im Februar. Nur wenige Tage nach Entfernung Ende 2023 seien diese erneut beschmiert worden. Ähnlich verhalte es sich mit der Reparatur der Sandsteinplatten dort, welche laut Stadt wieder nach kürzester Zeit beschädigt werden.

Die Stadtbildpflege weist darauf hin, dass sie auch für andere Interessierte Graffiti-Entfernungen anbietet, je nach Beschaffenheit des Untergrunds entweder durch den Eigenbetrieb selbst oder einen externen Partner. Dabei kommen modernste Laser-Techniken zum Einsatz, um eine schonende und effektive Reinigung zu gewährleisten. Für Beratungen steht die Stadtbildpflege unter der Telefon 0631 365-1700 oder der E-Mail-Adresse kundenservice@stadtbildpflege-kl.de zur Verfügung.